Biden recevra le Premier ministre japonais Kishida le 13 janvier à Washington

(Belga) Le président américain Joe Biden va recevoir le Premier ministre japonais Fumio Kishida vendredi 13 janvier à Washington, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Les deux dirigeants doivent échanger sur une série de sujets diplomatiques brûlants, notamment la Corée du Nord, l'Ukraine, la Chine, l'économie ou encore le changement climatique, a précisé la porte-parole de l'exécutif dans un communiqué. Cette visite a pour but de "développer davantage les liens entre nos gouvernements, nos économies et nos peuples", a ajouté Karine Jean-Pierre. Durant l'année écoulée, Joe Biden et Fumio Kishida "ont travaillé ensemble étroitement pour moderniser l'alliance entre les États-Unis et le Japon", dont un "approfondissement de leur coopération dans les technologies de pointe", et le développement d'un "Indo-Pacifique libre et ouvert", en référence à la région géographique de l'Asie-Pacifique, poursuit le communiqué. Le président américain apportera par ailleurs son soutien renouvelé à la présidence japonaise du G7 et son mandat comme membre non permanent de Conseil de sécurité de l'ONU, selon la Maison Blanche. (Belga)