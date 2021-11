Biden rend hommage aux anciens combattants, "piliers de l'Amérique"

Joe Biden a rendu hommage jeudi aux anciens combattants, "piliers de l'Amérique", lors d'une cérémonie au cimetière militaire d'Arlington, dans la banlieue de Washington, marquant le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu.

"Vous êtes la colonne vertébrale de l'Amérique, son pilier", a déclaré le président américain avant de saluer la mémoire du général Colin Powell, décédé le 18 octobre, "un fils d'immigrants devenu chef d'état-major et secrétaire d'Etat, et un homme qui s'est acquis le respect du peuple américain pour ses qualités de leader sous l'uniforme et après".

Très critiqué par des anciens combattants de la guerre d'Afghanistan pour le retrait chaotique de Kaboul fin août après 20 ans d'intervention militaire antijihadiste, M. Biden a rappelé que "pendant deux décennies, les vies de nos militaires et de nos anciens combattants, ainsi que celles de leurs familles, ont été façonnées par les conflits en Irak et en Afghanistan".

"Depuis le 11-Septembre, des centaines de milliers d'Américains ont servi dans l'armée. Beaucoup sont encore en danger aujourd'hui et il ne faut pas les oublier", a-t-il rappelé, en allusion aux soldats américains encore déployés en Irak et dans l'est de la Syrie pour combattre les jihadistes du groupe Etat islamique.

Le président américain, dont le fils Beau a combattu en Irak avant de succomber à une tumeur au cerveau, a rappelé qu'au cours de leur mission, "beaucoup d'anciens combattants, leurs familles et leurs soignants, ont vécu l'enfer".

Le président américain venait de déposer une gerbe sur cette tombe accessible ces derniers jours au public pour la première fois depuis 100 ans. Habituellement tenus de rester à distance de ce monument immaculé érigé sur les hauteurs du cimetière d'Arlington, qui surplombe la capitale américaine, des milliers d'Américains ont déposé des fleurs au pied du mausolée depuis le début de la semaine.

Pour marquer le centenaire de l'hommage au premier soldat inconnu, mort sur un champ de bataille français lors de la Première Guerre mondiale et inhumé en 1921 à Arlington, des soldats revêtus d'uniforme d'époque ont défilé dans les allées à la symétrie parfaite du cimetière.

Depuis, deux autres soldats inconnus l'ont rejoint dans ce mausolée: un tué pendant la Deuxième Guerre mondiale et un pendant la guerre de Corée. Un quatrième soldat inconnu, tué pendant la guerre du Vietnam, a été inhumé au même endroit mais ses restes ont ensuite été identifiés et il a été exhumé et enterré dans le Missouri, conformément aux voeux de sa famille.