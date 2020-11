Biden renforce son avance sur Trump dans l'Etat de Géorgie

(Belga) Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden continue samedi de renforcer son avance sur le président républicain Donald Trump, a rapporté CNN samedi.

L'ex-vice-président de Barack Obama totalise 49,4% des voix contre 49,3% pour le résident de la Maison Blanche dans l'Etat de Géorgie. Samedi matin (heure belge), la différence de voix y était de 7.248. Joe Biden pourrait ainsi dérocher les 16 grands électeurs de cet Etat, tombé pour la dernière fois dans l'escarcelle des démocrates en 1992 avec la victoire de Bill Clinton. Biden est également en tête dans le Nevada (6 grands électeurs), l'Arizona (11) et la Pennsylvanie (20). Dans l'Etat du Nevada, le démocrate enregistre actuellement 49,8% des voix contre 48,0% pour le républicain, avec un écart de 22.657 voix entre eux. En Arizona, Biden compte 49,6% des voix et Trump 48,6%, avec 29.861 voix de différence. En Pennsylvanie, Biden enregistre 28.833 voix de plus que Trump, avec respectivement 49,6% et 49,1%. Selon CNN, Joe Biden compte à ce stade 253 grands électeurs et Donald Trump 213, sur les 270 nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Biden obtient actuellement 50,5% des voix, contre 47,7% pour Trump. (Belga)