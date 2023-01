Biden se rendra jeudi en Californie meurtrie par les tempêtes

(Belga) Le président américain Joe Biden se rendra jeudi dans les zones de Californie ravagées par une série de tempêtes qui ont tué au moins 19 personnes.

M. Biden visitera "les communautés touchées par les destructions dues aux récentes tempêtes, étudiera les efforts de reconstruction et évaluera l'aide fédérale supplémentaire nécessaire", a annoncé lundi soir la Maison Blanche dans un communiqué. Depuis le 27 décembre, de violentes tempêtes hivernales ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue en Californie. Samedi, des trombes d'eau s'étaient encore abattues sur sa côte pacifique, provoquant le débordement de nombreux cours d'eau et inondant zones urbaines, habitations et terres agricoles asséchées par une sécheresse interminable. Des lignes électriques ont été touchées, et des champs et des routes ont été engloutis. La succession de ces tempêtes depuis la fin décembre pourrait toutefois bientôt toucher à sa fin. Le NWS prévoit en effet pour la fin de semaine "une période de météo plus sèche sur la Californie et le sud-ouest des États-Unis". La Californie aura alors peut-être, enfin, le temps de déparer les dégâts, de rétablir l'électricité - quelque 20.000 foyers en étaient encore privés dimanche matin - et de tirer les leçons de ces intempéries "inédites à l'échelle de nos vies" selon les mots du gouverneur. (Belga)