Biden "très proche" d'une décision sur sa candidature à la présidentielle américaine

(Belga) L'ancien vice-président des Etats-Unis Joe Biden a affirmé vendredi qu'il prendrait rapidement une décision sur sa candidature attendue à la présidentielle américaine de 2020.

"Je suis très proche de prendre la décision de me présenter devant vous", a déclaré à la presse à Washington M. Biden, qui est le favori des électeurs démocrates dans les sondages, même s'il ne s'est pas officiellement lancé dans la course à la Maison Blanche. "Même si j'étais déjà certain d'être candidat à la présidentielle au dernier Thanksgiving (en novembre 2018), mon intention a toujours été, si je me décidais, d'être le dernier à l'annoncer", a expliqué le vétéran de la politique de 76 ans, qui a multiplié ces dernières semaines les signes annonciateurs d'une candidature. "Mon avocat m'a dit de faire très attention à ce que je dis pour ne pas faire démarrer le chronomètre et changer mon statut", a-t-il ajouté à l'issue d'un discours devant le syndicat des électriciens. L'ancien vice-président de Barack Obama devrait rejoindre une liste de prétendants démocrates déjà longue, avec 17 candidats déclarés pour affronter Donald Trump dans les urnes en novembre 2020. Mais il fait face depuis plusieurs jours à une polémique sur des gestes jugés déplacés envers des femmes. Il a promis mercredi d'être "plus attentif" à l'avenir dans ses relations avec les femmes. Donald Trump, qui briguera un second mandat en 2020, a répondu avec ironie aux nouveaux indices laissés par M. Biden à la sortie de son discours avec le syndicat des électriciens. "J'ai employé des milliers d'électriciens. Ils voteront pour moi! ", a écrit sur Twitter le président américain. (Belga)