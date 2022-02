Crise ukrainienne: ce qu'il faut comprendre sur les provinces de Donetsk et Louhansk, désormais reconnues par la Russie

Deux provinces d'Ukraine sont désormais reconnues par la Russie : Donetsk et Louhansk. Où se situent-elles et combien d'habitants comptent-elles ?

Si nous prenons une carte élargie de l'Europe, on peut voir que l'Ukraine est à plus de 2.000 kilomètres de Bruxelles. Ce pays est un territoire collé à la Russie qui appartenait avant à l'URSS. Depuis 1991, l'Ukraine est un état indépendant. Mais en 2014, une révolution a lieu entre pro-européens et pro-russes. Résultat : l'Ukraine perd une partie de son territoire. Au sud, la Crimée est annexée rapidement par la Russie. Au nord-est, deux provinces, celle de Louhansk et de Donetsk, se déclarent séparatistes, c'est-à-dire hors de contrôle du gouvernement ukrainien.

Depuis, elles sont une zone de conflit malgré des cessez-le-feu jamais réellement respectés. Ces deux territoires pro-russes appartiennent à une région plus large : le Donbass. Celle-ci comprend 5 millions d'habitants, soit plus d'un dixième de la population ukrainienne. Elle est un enjeu territorial et économique car le Donbass et la région la plus industrielle et la plus riche du pays.



©RTL INFO



©RTL INFO