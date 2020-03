Bilan du coronavirus: 13 pays ferment leurs écoles, des rencontres sportives à huis clos et des compagnies aériennes en difficulté

Nouveaux bilans et faits marquants : voici les derniers développements liés à la propagation du coronavirus dans le monde.

Dans le monde, 97.510 cas connus depuis le début de l'épidémie, dont 3.346 décès, dans 85 pays et territoires, selon un comptage de l'AFP établi à partir de sources officielles jeudi à 17H00 GMT.



Principaux pays touchés :

Chine continentale (80.409 cas, dont 3.012 décès), Corée du Sud (6.088 cas, 35 décès), Italie (3.858 cas dont 769 nouveaux, 148 décès), Iran (3.513 cas, 107 décès). La France compte 423 cas dont 138 nouveaux, six décès. Le Royaume-Uni et la Suisse enregistrent leur premier décès.



L'Italie, où 41 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, a annoncé un plan de 7,5 milliards d'euros pour faire face à l'épidémie et à son impact sur l'économie.

Reproches de l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) déplore qu'une "longue liste" de pays n'en fasse pas assez pour combattre le coronavirus.

"Nous sommes préoccupés par le fait que dans certains pays, le niveau d'engagement politique et les actions qui démontrent cet engagement ne correspondent pas au niveau de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés", déclare son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Le virus pourrait coûter au transport aérien jusqu'à 113 milliards de dollars cette année, selon l'Association internationale du transport aérien (Iata).



La compagnie britannique Flybe a cessé ses activités, l'épidémie lui ayant porté un coup fatal.



La Luftansa suspend tous ses vols vers Israël et la compagnie portugaise TAP supprime près de 1.000 vols.

300 millions d'élèves sans école

Treize pays ont fermé leurs écoles au niveau national et neuf au niveau local, affectant la scolarité de plus de 290 millions d'élèves dans le monde, selon l'Unesco mercredi. Jeudi, New Delhi a annoncé à son tour la fermeture jusqu'à la fin du mois des écoles primaires de la capitale.



La Russie annule son principal forum économique à Saint-Pétersbourg.



En Italie, où 41 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, les compétitions sportives se tiendront à huis clos jusqu'au 3 avril. Au Maroc, les matches de football se joueront également à huis clos.



L'Arabie saoudite a suspendu "temporairement" la Omra, le petit pèlerinage musulman, qui attire chaque année des millions de pèlerins dans les villes saintes de La Mecque et Médine.



La basilique de Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, va fermer par précaution après des cas suspects.



L'Africa CEO Forum d'Abidjan, qui devait rassembler les 9 et 10 mars quelque 1.800 décideurs économiques et politiques, est également repoussé.



Quarantaine au Japon



Le Japon a placé en quarantaine pendant deux semaines tous les passagers en provenance de Chine et de Corée du Sud en raison de l'épidémie.



La visite d'Etat du président chinois Xi Jinping au Japon, prévue ce printemps, a été reportée.



Cas suspects au large de la Californie



La Californie, en état d'urgence à cause du nouveau coronavirus, retient au large de ses côtes un navire de croisière pour procéder à des tests à bord, où une vingtaine de cas suspects ont été détectés.