Bill Clinton "ne sait rien" sur les "crimes terribles" de Jeffrey Epstein

L'ancien président américain Bill Clinton n'est pas au courant des "crimes terribles" de Jeffrey Epstein et n'a pas adressé la parole au richissime délinquant sexuel depuis "bien plus d'une décennie", a déclaré son porte-parole lundi.

Cette déclaration intervient après que le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté samedi à son retour de France et inculpé de proxénétisme sur mineurs. Il est accusé d'avoir participé à un réseau de trafic sexuel et d'avoir rémunéré des adolescentes de 14 ans pour abuser d'elles entre 2002 et 2005. "Le président Clinton ne sait rien sur les crimes terribles pour lesquels Jeffrey Epstein a plaidé coupable en Floride il y a quelques années, ni de ceux qui l'ont occupé à New York", a dit le porte-parole Angel Urena, faisant référence à un accord conclu avec la justice fédérale en 2007. Epstein a rencontré Clinton ainsi que d'autres personnalités comme le président actuel Donald Trump. M. Ureno a également réfuté que les affirmations selon lesquelles Bill Clinton s'était rendu sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes . En 2002 et 2003, M. Clinton a effectué quatre vols à bord de l'avion de Jeffrey Epstein: un vers l'Europe, un vers l'Asie et deux vers l'Afrique. Des vols qui incluaient des arrêts dans le cadre de la Fondation Clinton", d'après le porte-parole. "Il a eu un rendez-vous avec Epstein à son bureau de Harlem en 2002, et à son appartement à New York avec un membre de son équipe et son agent de sécurité. Il n'a pas parlé à Epstein depuis une décennie et ne s'est jamais rendu sur Little St. James Island, au ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique ou à sa résidence en Floride."