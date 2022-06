Bill Cosby coupable d'agression sexuelle sur une adolescente, près de 50 ans après

(Belga) Le jury d'un tribunal de Californie a reconnu mardi Bill Cosby, gloire déchue de la télévision américaine, coupable d'avoir agressé sexuellement une adolescente en 1975 alors qu'elle avait 16 ans.

Judy Huth, aujourd'hui âgée de 64 ans, recevra 500.000 dollars de dommages et intérêts. Cette décision, au civil, met un terme à l'une des dernières procédures en justice contre l'ancien comédien, âgé aujourd'hui de 84 ans, qui a été accusé de diverses agressions sexuelles par des dizaines de femmes. Emprisonné en 2018 à la suite d'une condamnation dans un dossier différent en Pennsylvanie, Bill Cosby avait été libéré en juin 2021 à la suite d'une annulation de sa condamnation pour vice de procédure. Il n'a pas assisté aux audiences, qui se sont étalées durant deux semaines dans un tribunal de Santa Monica. Judy Huth a affirmé durant le procès que le comédien, qui a incarné pendant des années le père idéal dans la série "Cosby Show", lui avait fait boire une grande quantité d'alcool avant de l'emmener dans la Playboy Mansion de son ami Hugh Hefner et de l'agresser sexuellement dans une chambre de la demeure. Les défenseurs de Bill Cosby ont démenti une quelconque agression de la part de leur client et mis en doute les événements relatés par la plaignante, qui avait commencé par dire que les faits s'étaient déroulés en 1974. Aucune procédure au pénal n'a été menée car Judy Huth s'est présentée à la police une fois le délai de prescription dépassé. Au total, une soixantaine de femmes ont publiquement accusé Bill Cosby d'être un prédateur sexuel calculateur qui a usé d'alcool et de somnifères pour abuser de ses victimes durant des décennies. Ce dernier a toujours nié, assurant que les relations sexuelles étaient consenties.