Bill Gates salue à l'Élysée "l'engagement" de Macron pour le développement

Le fondateur de Microsoft Bill Gates a salué lundi "l'engagement" d'Emmanuel Macron "en faveur" des pays en voie de développement, après un entretien avec le chef de l’État à l’Élysée.

Bill Gates et son épouse Melinda, co-présidents de la fondation philanthropique spécialisée dans la santé, l'éducation et l'environnement dans les pays les plus pauvres, et qui porte leur nom, ont tous les deux été reçus au palais présidentiel.

"J'ai apprécié l'opportunité de voir le président Macron. Melinda et moi avons eu une bonne réunion avec lui, à discuter de son engagement en faveur du développement, du travail que nous faisons ensemble, notamment en Afrique, dans la région du Sahel, sur des problématiques comme la santé et l'agriculture", a déclaré le milliardaire américain à la presse après une poignée de main échangée avec M. Macron sur le perron de l’Élysée.

"Nous sommes ravis de la relation que nous avons et de notre engagement grandissant pour améliorer la situation des pays en développement", a-t-il ajouté.