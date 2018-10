Blanchiment d'argent: un directeur vénézuélien de PDVSA plaide coupable

(Belga) Un ancien directeur du groupe pétrolier vénézuélien PDVSA a plaidé coupable mercredi aux Etats-Unis de conspiration pour blanchiment d'argent portant sur plus d'un milliard de dollars.

Abraham Edgardo Ortega, ressortissant vénézuélien de 51 ans, qui était directeur de la planification à PDVSA a admis qu'il avait profité de sa position pour accepter quelque 17 millions de dollars de pots-de-vin pour participer à un système de blanchiment d'argent, indique un communiqué du ministère américain de la Justice. Il a perçu notamment 5 millions de dollars de la part d'une compagnie française et d'une banque russe qui avaient des intérêts minoritaires dans une joint-venture avec la compagnie pétrolière. Le stratagème portait sur des prêts et des contrats en devises qui ont permis de détourner 1,2 milliard de dollars. Le jugement sera prononcé le 9 janvier par un juge fédéral de Floride. D'autres protagonistes dans ce complot ont déjà été condamnés aux Etats-Unis comme l'ancien directeur d'une banque suisse qui a écopé lundi d'une peine de 10 ans de prison. L'argent a été blanchi avec la complicité de gérants de fonds, de sociétés de courtage, banques et sociétés d'investissement dans l'immobilier. Le groupe pétrolier PDVSA est la principale source de revenus et de devises étrangères du gouvernement vénézuélien, dans un pays traversé par une profonde crise politique et économique. (Belga)