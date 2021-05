Blinken assure que Washington "ne fait pas obstacle à la diplomatie" à l'ONU

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré mardi que les Etats-Unis ne faisaient "pas obstacle à la diplomatie" à l'ONU sur le dossier israélo-palestinien, sans toutefois s'engager à soutenir une déclaration du Conseil de sécurité appellant à une "cessation des violences".

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir une quatrième fois en urgence mardi, alors que Washington a jusqu'ici refusé l'adoption d'une telle déclaration. La Chine a accusé le gouvernement américain de faire "obstruction" à une position commune. Mais des diplomates de pays alliés des Etats-Unis ont aussi regretté cette position, alors que le président Joe Biden a promis un retour de l'Amérique sur la scène multilatérale après le désengagement de son prédécesseur Donald Trump, et que Washington appelle également, de son côté, à la fin des violences entre Israël et les Palestiniens. "Nous ne faisons pas obstacle à la diplomatie, bien au contraire, nous sommes investis quasiment non stop", a répondu Antony Blinken lors d'une visite en Islande, après avoir été interrogé sur ces critiques. Il a réitéré que son gouvernement était engagé dans une "diplomatie très intensive" mais "discrète", énumérant ses nombreux appels à ses homologues au cours des derniers jours. Mais il a aussi redit que "tout acte ou toute déclaration" devait "promouvoir l'objectif de mettre fin à la violence", laissant une nouvelle fois entendre que les projets de déclaration soumis au Conseil de sécurité ne remplissaient pas à ses yeux cette condition. "Si nous pensons à l'avenir que quelque chose, y compris aux Nations unies, peut permettre de promouvoir de manière efficace cet objectif, nous y serons favorables, mais pour l'instant nos sommes très concentrés sur ces efforts diplomatiques intenses", a-t-il ajouté. Le secrétaire d'Etat américain a rappelé que le président Biden avait affiché la veille pour la première fois son "soutien" à un éventuel "cessez-le-feu" entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les deux parties continuent d'échanger bombardements et salves de roquettes sans signe d'accalmie après une semaine d'escalade meurtrière.