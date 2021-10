Blinken va aller à Paris en quête d'actes "concrets" pour la réconciliation franco-américaine

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue français Jean-Yves Le Drian lors de l'inauguration de l'installation d'une réplique de la Statue de la Liberté à la résidence de l'ambasNicholas Kamm

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rendra à Paris la semaine prochaine pour rencontrer des dirigeants français, et tenter d'avancer vers des "actes concrets" permettant de sceller la réconciliation entre les Etats-Unis et la France après une crise sans précédent.

Le ministre sera dans la capitale française de lundi à mercredi pour une réunion de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et "rencontrera également ses homologues français afin de poursuivre les discussions sur le renforcement de la relation vitale entre les Etats-Unis et la France sur une série de questions", a annoncé vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Un nouveau tête-à-tête est notamment prévu avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, après celui de la semaine dernière à New York à l'occasion duquel les deux hommes avaient convenu qu'il faudrait "du temps" pour tourner la page.

Washington n'a pas précisé à ce stade si Antony Blinken serait également reçu par le président français Emmanuel Macron.

Le coup de froid a éclaté mi-septembre, quand le président des Etats-Unis Joe Biden a annoncé une nouvelle alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni dans la région indo-pacifique, dans le cadre de sa grande priorité internationale: contrer la Chine.

Ce partenariat stratégique, baptisé AUKUS, a suscité une rare colère de la France, car il a provoqué la rupture par l'Australie d'un mégacontrat pour acheter des sous-marins français.

- "Beaucoup de travail" -

Paris a accusé Washington de traîtrise, évoquant "un coup dans le dos" et une "rupture de confiance entre alliés".

Le président Macron a même rappelé son ambassadeur aux Etats-Unis "pour consultations", une première entre ces deux pays amis. Le diplomate, Philippe Etienne, a regagné mercredi Washington où il s'est aussitôt entretenu avec le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Car entre-temps, un coup de fil Biden-Macron, la semaine dernière, a permis d'amorcer un certain apaisement.

Le locataire de la Maison Blanche a reconnu que les Etats-Unis auraient pu mieux communiquer avec leur allié de longue date. Et les deux chefs d'Etat ont lancé un "processus de consultations approfondies" pour rétablir la "confiance".

La visite d'Antony Blinken à Paris doit marquer une étape de ce processus, avant une rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden fin octobre en Europe.

Le chef de la diplomatie américaine discutera avec les dirigeants français de la "sécurité dans la région indo-pacifique" mais aussi de "la crise climatique, la reprise économique après la pandémie de Covid-19", ou encore "la relation transatlantique", selon Ned Price Price.

"Nous reconnaissons" que la réconciliation "prendra du temps, et nécessitera beaucoup de travail", a insisté vendredi la secrétaire d'Etat américaine adjointe chargée de l'Europe, Karen Donfried.

"Il faut que nos conversations aboutissent sur des actes concrets qui montrent comment, en travaillant ensemble, nous allons rétablir la confiance", a-t-elle ajouté, sans dire si des annonces sont attendues à l'issue des entretiens parisiens.

Elle a assuré que l'alliance AUKUS ne venait pas "remplacer" d'autres partenariats. "Au contraire, nous saluons l'opportunité de discuter de comment on peut inclure l'Union européenne et d'autres partenaires dans nos initiatives dans l'Indo-Pacifique", a-t-elle dit.

Une source européenne espérait récemment que la crise franco-américaine se révèle être in fine un mal pour un bien, en permettant une "clarification" entre les deux rives de l'Atlantique au sujet des ambitions d'une défense européenne complémentaire de l'Otan -- un projet poussé notamment par Emmanuel Macron.

Après Paris, Antony Blinken est attendu les 7 et 8 octobre au Mexique, pour son premier voyage dans ce pays voisin des Etats-Unis en tant que chef de la diplomatie américaine.