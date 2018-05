Bloomberg lance un service payant pour particulier, une première

(Belga) Bloomberg a annoncé mercredi le lancement d'une offre payante destinée aux particuliers, un virage pour le groupe dont le modèle était entièrement construit sur le service aux professionnels.

L'entreprise fondée en 1981 par Michael Bloomberg a bâti son succès sur ses terminaux, qui proposent des informations financières en temps réel aux professionnels. En 1990, le groupe a élargi son offre en créant Bloomberg Business News, devenant une agence de presse, avec une présence aujourd'hui mondiale, toujours selon un modèle orienté vers les entreprises et les clients professionnels. Il a également lancé une chaîne de télévision, une radio et racheté, en 2009, le magazine BusinessWeek. Avec l'émergence d'internet, Bloomberg a développé un site et des applications permettant aux particuliers d'accéder gratuitement à une partie de l'information produite par son agence de presse, à l'instar d'autres agences majeures comme l'Associated Press, Reuters et l'AFP. Mercredi, le groupe a annoncé le lancement d'une offre payante destinée aux particuliers, qui comprendra notamment, moyennant 34,99 dollars mensuels, un accès aux applications mobiles, au site Bloomberg.com, à la chaîne Bloomberg TV. Plus aucune application ne sera totalement gratuite, mais Bloomberg permet néanmoins encore l'accès à 10 articles gratuits par mois, seuil au-delà duquel l'abonnement payant sera nécessaire. Le groupe estime produire "du contenu (éditorial) dont nous pensons qu'il mérite que l'on paye pour y accéder", ont expliqué Justin Smith, le directeur général de Bloomberg Media Group, la branche médias, et John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg, dans une lettre destinée mercredi aux employés du groupe mais rendue publique. (Belga)