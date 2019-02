Bolivie: 16 morts dans des glissements de terrain

(Belga) Au moins 16 personnes ont perdu la vie dans des glissements de terrain près de La Paz, capitale de la Bolivie, a rapporté la presse locale. La région a connu des pluies diluviennes ces derniers jours.

Une coulée de boue qui a englouti samedi six voitures dans une route montagneuse entre les villes de Yolosita et Caranavi a fait 15 morts, selon un nouveau bilan donné par le journal El Deber. Une seconde coulée a emporté un groupe de 50 personnes, dimanche. Le groupe déambulait le long d'une route. Au moins une personne a été tuée et quatre ont été blessées? Le bilan pourrait encore s'aggraver, comme le craignent les autorités. (Belga)