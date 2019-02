Bolsonaro en visite aux Etats-Unis en mars

(Belga) Le président du Brésil Jair Bolsonaro effectuera une visite aux Etats-Unis en mars, a annoncé jeudi à Washington le ministre brésilien des Affaires étrangères, saluant l'avènement d'une relation "très différente" entre les deux pays.

"Nous avons presque décidé une date au début de la seconde moitié de mars. Cela devrait être annoncé officiellement très bientôt", a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la diplomatie brésilienne, Ernesto Araujo. La visite de M. Bolsonaro "devrait impliquer une nouvelle vision du partenariat entre le Brésil et les Etats-Unis" qui se situera "à un niveau très différent, plus profond" qu'auparavant, a estimé M. Araujo. M. Bolsonaro, issu de l'extrême droite, et le président américain Donald Trump, un républicain, souhaitent tous les deux la chute du président Nicolas Maduro au Venezuela et ils critiquent durement les gouvernements de Cuba et du Nicaragua. Le Brésil, a déclaré M. Araujo, est d'accord avec les Etats-Unis pour dire que Cuba est "une grande partie du problème" au Venezuela et joue "un rôle regrettable dans le maintien au pouvoir de la dictature de Maduro". MM. Trump et Bolsonaro sont également du même avis sur le changement climatique et sur les relations avec la Chine. M. Bolsonaro, entré en fonctions le 1er janvier, avait promis pendant la campagne électorale d'établir des liens étroits avec Washington après une décennie de gouvernements brésiliens de gauche. "Je suis un admirateur du président Trump. Il veut de grands Etats-Unis. Je veux un grand Brésil", avait déclaré M. Bolsonaro après avoir remporté le premier tour de l'élection présidentielle. A la suite de son entrée en fonction, M. Trump l'avait félicité en saluant sur Twitter un "grand" discours d'investiture et en déclarant "Les Etats-Unis sont avec vous". (Belga)