Bond de 81% des cas de cancers dans les pays pauvres d'ici à 2040, selon l'OMS

(Belga) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les cas de cancer augmenteront de 81% d'ici à 2040 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en raison de l'insuffisance des ressources consacrées à la prévention.

Dans un rapport, l'agence spécialisée des Nations unies avertit que si les tendances actuelles se poursuivent, le monde connaîtra globalement une augmentation de 60% des cas de cancer au cours des deux prochaines décennies. En 2018, l'OMS a enregistré dans le monde 18,1 millions de nouveaux cas de cancer, et l'organisation s'attend à ce que le chiffre atteigne d'ici à 2040 une fourchette allant de 29 à 37 millions. C'est dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui enregistrent actuellement les plus faibles taux de survie, que le nombre de nouveaux cas augmentera le plus fortement (+81 % selon les estimations). Selon l'OMS, cette situation s'explique en grande partie par le fait que ces pays ont dû consacrer des ressources sanitaires limitées à la lutte contre les maladies infectieuses et à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, et que les services de santé ne sont pas équipés pour prévenir, diagnostiquer et traiter les cancers. "C'est un coup de semonce qui nous appelle tous à nous attaquer aux inégalités inacceptables qui existent entre pays riches et pays pauvres concernant les services de lutte contre le cancer", a souligné le Dr Ren Minghui, sous-directeur général de l'OMS, cité dans un communiqué. (Belga)