Boris Johnson trop snob? L'enquête sur la rénovation de son appartement risque de choquer les Britanniques

Le financement de la rénovation de l'appartement occupé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds, mais aussi leurs goûts onéreux en matière de décoration intérieure, ont provoqué un scandale politique. Retour sur les origines de cette crise et ses possibles conséquences.

Comment cela a-t-il commencé?



Boris Johnson, Carrie Symonds et leur bébé Wilfred, un an, vivent dans un appartement situé au-dessus du 11 Downing Street, un logement plus spacieux que celui du numéro 10 où se trouvent les bureaux du chef du gouvernement.

Chaque Premier ministre reçoit une allocation annuelle de 30.000 livres (35.000 euros) pour aménager son logement mais la rénovation entreprise par le couple est telle que la facture pourrait atteindre 200.000 livres, selon des médias, et des questions se posent sur l'origine des fonds utilisés pour financer ces travaux.

Le retour de Cummings



L'ancien bras droit de Boris Johnson, Dominic Cummings, est sorti du silence dans lequel il s'était drapé depuis son départ de Downing Street en décembre dernier.

Lançant une attaque en règle contre le dirigeant conservateur, son ancien allié dans la campagne pour le Brexit en 2016, M. Cummings l'a accusé d'avoir voulu faire financer les travaux de son appartement par des donateurs privés. M. Cummings a expliqué lui avoir rétorqué que ces projets étaient "contraires à l'éthique, stupides, peut-être illégaux".

Boris Johnson a assuré avoir couvert les coûts de rénovation, mais a refusé à plusieurs reprises de préciser s'il avait bénéficié d'un prêt initial lorsqu'il a été interrogé par les députés mercredi.

D'où vient l'argent ?



Simon Case, plus haut fonctionnaire britannique, a révélé lundi que l'année dernière, Boris Johnson avait demandé d'étudier la création d'une fiducie pour Downing Street.

David Brownlow, donateur du Parti conservateur, avait été proposé comme président de cette fondation caritative du même type que ce qui existe pour la Maison Blanche.

Dans un mail datant d'octobre dernier qui a fuité, M. Brownlow indique avoir versé 58.000 livres au Parti conservateur, pour "couvrir les paiements que le parti a fait au nom de la future fiducie Downing Street", qui ne s'est jamais concrétisée.

Cet argent n'a jamais été déclaré à la Commission électorale, qui a lancé mercredi une enquête officielle après avoir trouvé "des motifs raisonnables de soupçonner qu'une ou plusieurs infractions ont pu se produire".

La commission, qui réglemente le financement des partis et des élections, peut exiger le remboursement des dons douteux et infliger des amendes - voire renvoyer l'affaire à la police pour des poursuites pénales.

De son côté, Simon Case dirige une enquête interne tandis qu'une autre est supervisée par un nouveau conseiller de Boris Johnson chargé de faire respecter le code de conduite ministérielle, Christopher Geidt.

Quelles conséquences ?



Ces enquêtes sont particulièrement malvenues pour Boris Johnson, décrit par l'opposition comme un homme politique malhonnête et menteur à quelques jours des élections locales du 6 mai.

Les sondages d'opinion suggèrent cependant que les conservateurs sont toujours en avance sur les travaillistes et les autres partis d'opposition à l'approche des élections, les premières depuis la pandémie de coronavirus et l'entrée en vigueur du Brexit.

Mercredi, lors d'un échange houleux à la Chambre des communes, le chef du Labour, Keir Starmer a rappelé à Boris Johnson qu'il devrait démissionner s'il était prouvé qu'il avait menti au Parlement.

M. Geidt devrait publier une nouvelle déclaration des intérêts financiers des ministres, qui, selon Downing Street, inclura les détails de la rénovation. Mais ce conseiller a prévenu que Boris Johnson reste "l'arbitre ultime" taché de déterminer si le code ministériel a été enfreint.

Question de goût



Selon des médias, le couple locataire de Downing Street a dit souhaiter cette rénovation, confiée à la décoratrice Lulu Lytle, en raison du style laissé par l'ex-Première ministre Theresa May, qualifié de "cauchemar de meubles John Lewis", une chaîne de magasins d'ameublement.

Mais pour de nombreux Britanniques, cette enseigne est considérée comme haut de gamme et hors de portée, et cet apparent snobisme risque de les choquer, notamment dans les régions populaires où Boris Johnson a remporté de nombreux sièges en 2019.