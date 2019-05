Bouddha fête son 2563e anniversaire: des millions de bouddhistes dans les temples (photos)

Comme chaque année entre le moi d'avril et le mois de mai, les bouddhiste fêtent l'anniversaire de Bouddha. Cette année, son 2563e anniversaire tombe ce samedi.

Ce samedi, jour de la pleine lune, plusieurs millions de bouddhistes à travers le monde célèbrent la plus importante fête religieuse de l'année : Vesak Bochea. C'est à la fois l'anniversaire de la naissance, de l'éveil et de la mort de Bouddha. Et cette année, c'est le 2.563e anniversaire de Bouddha.

Des célébrations ont lieu dans tous les temples et pagodes d'Asie : au Népal, mais aussi en Inde, en Indonésie, au Cambodge, en Birmanie, en Chine...

Cette année, Vesak Bochea tombe ce samedi, le 18 mai, dans la plupart des pays. Mais la date change tous les ans, et il faut la calculer avec précision. Un calcul "simple" en théorie : Vesak Bochea, c'est le premier jour de la pleine lune du sixième mois du calendrier bouddhiste ; qu'il faut ensuite transposer dans le calendrier de référence du pays, ce qui explique que la date est différente en Chine et en Corée, par exemple.

Le Japon, lui, a a décidé d'une date fixe. Vesak tombe tous les ans le 8 avril et s'appelle Hana Matsuri, la fête des fleurs, pour célébrer la naissance de Bouddha.

Les fidèles se préparent depuis des jours, en achetant des bougies, des fleurs, de l'encens... qui serviront d'offrande pendant les prières. Depuis ce matin, ils affluent dans les temples.







Les fleurs et les arbres ont une importance particulière pendant cette fête : les fleurs font référence à la naissance de Bouddha, qui serait venu au monde dans un bosquet d'arbres en fleurs.

Certains arbres, eux, les arbres Bodhi, sont considérés comme les descendants du figuier sous lequel Bouddha méditait quand il a connu sa révélation. Ils font l'objet de pèlerinages et rassemblent de nombreux fidèles pendant les célébrations.

Dans certains temples, des bassins d'eau sont aussi installés, pour que les fidèles puissent verser de l'eau sur la statue de Bouddha ou sur l'arbre Bodhi, pour purifier le mauvais karma et se protéger.