Boxe: Alvarez passe en mi-lourds et affrontera Kovalev le 2 novembre

L'affiche fait déjà saliver: le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez, champion du monde des poids moyens, a décidé de grimper de deux catégories pour défier le Russe Sergei Kovalev, champion WBO des mi-lourds, le 2 novembre à Las Vegas.

"C'est officiel, je suis heureux d'annoncer que je monte de deux catégories pour affronter un des adversaires les plus puissants" parmi les mi-lourds, a twitté vendredi Alvarez (52 victoires dont 35 par KO, une défaite, deux nuls) dont ce sera le premier combat chez les moins de 79 kg.

Alvarez, 29 ans, qui détient les titres WBA et WBC des poids moyens (moins de 73 kg), avait été déchu de sa ceinture IBF début août, après que les négociations en vue d'un combat, pour la défense de ce titre, avec l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko ont échoué.

La star mexicaine, considérée comme un des meilleurs boxeurs de la planète n'a donc pas tardé à trouver un nouveau challenge, de poids, avec ce duel qui promet d'être relevé contre Kovalev (34 victoire dont 29 par KO, trois défaites, un nul).

Le Russe de 36 ans reste sur une défense victorieuse de sa ceinture WBO contre le Britannique Anthony Yarde, battu par KO au 11e round.

"La seconde phase de ma carrière se déroule exactement comme nous l'avions prévu et c'est pourquoi nous continuons à faire de grands combats, pour entrer dans les livres d'histoire de la boxe", a déclaré Alvarez à la chaîne américaine ESPN.

"Kovalev est un puncher dangereux, et il est évidemment plus taillé. Mais c’est le genre de défis et de risques auxquels j'aime faire face", a ajouté celui dont le promoteur est l'ancienne star de la boxe Oscar De La Hoya.