Boxe/Moyens: Golovkin plus lourd qu'Alvarez

Les boxeurs Canelo Alvarez (gauche) et Gennady Golovkin à la veille de leur match très attendu à Las Vegas, le 14 septembre 2018 AL BELLO

Le Kazakh Gennady Golovkin, champion WBC et WBA des poids moyens de boxe, est légèrement plus lourd que son adversaire, le Mexicain Saul Alvarez, selon la pesée réalisée vendredi à la veille de leur combat, le plus attendu de l'année.

Lors de la pesée qui s'est déroulée devant plusieurs milliers de spectateurs dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, Golovkin, 36 ans, affichait un poids de 72,4 kilos.

Alvarez, 28 ans, émargeait lui à 72,3 kg, bien en deçà de la limite de 72,6 kg.

Les deux boxeurs qui s'affronteront un an tout juste après un premier duel qui s'était soldé par un nul controversé, ont été séparés par leur entourage respectif après que le Mexicain a tenté de se jeter sur le tenant des titres.

Golovkin a répondu à cette provocation en qualifiant Alvarez de "clown": "C'est un showman, ce n'est pas un vrai homme", a lancé Golovkin.

De son côté, Alvarez a estimé avoir "remporté la pesée": "Et samedi, je vais remporter le combat", a-t-il lancé pour le plus grand plaisir des spectateurs largement acquis à sa cause.

Golovkin (38 victoires, dont 34 avant la limite, un nul) et Alvarez (49 victoires, dont 34 par KO, une défaite et deux nuls) sont considérés comme les deux meilleurs boxeurs en activité.

Après leur nul polémique de septembre 2017 alors que Golovkin semblait avoir dominé les débats, ils devaient initialement se retrouver le 5 mai dernier.

Mais Alvarez, surnommé "Canelo", en référence à sa chevelure rousse, a été suspendu six mois après un contrôle antidopage qui avait révélé la présence dans son organisme de clenbutérol.

Il avait expliqué ce contrôle positif par la consommation de viande de boeuf mexicaine traitée avec cette hormone de croissance.

Golovkin a toujours rejeté cette explication et a encore accusé cette semaine Alvarez de s'être volontairement dopé.