Boycottées par l'opposition, législatives sans surprise au Venezuela

Les Vénézuéliens ont commencé à se rendre aux urnes dimanche pour élire un nouveau Parlement sans suspense puisque l'opposition a appelé au boycott, le parti du président Nicolas Maduro s'apprêtant à récupérer la seule institution qui manquait à son pouvoir hégémonique.

"L'heure est venue, votons pour la paix, la patrie, l'avenir !", a écrit le président Maduro sur l'application de messagerie instantanée Telegram.

Quelque 14.000 candidats désignés par 107 partis sont en lice pour s'emparer des 277 sièges soumis au suffrage de 20,7 millions d'électeurs auxquels l'opposition a demandé de "rester à la maison".

Cette élection se déroule dans un pays qui traverse une profonde crise politique et économique, étouffé par une inflation galopante, paralysé dans d'interminables files d'attente pour faire le plein d'essence, fatigué du manque d'approvisionnement en eau et en gaz, et excédé par les brutales coupures de courant.

Depuis novembre 2019, l'inflation a atteint sur un an 4.000%, a indiqué vendredi le Parlement vénézuélien, aux mains de l'opposition depuis 2015.

"Si vous voulez que nous relancions l'économie, que nous relancions le pays, que nous retrouvions nos salaires il faut aller voter", a déclaré le président Nicolas Maduro dans l'un de ses nombreux appels à la participation pour légitimer son "triomphe" annoncé.

Le parti chaviste au pouvoir, du nom du président socialiste décédé Hugo Chavez (1999-2013), a activé tous les ressorts pour faire de ce vote un rendez-vous "historique" et contredire la participation d'à peine 30% prédite par les instituts de sondage.

Pour Félix Seijas, directeur de l'institut Delphos, le chavisme "a un plafond électoral d'environ 5,5 millions de votants. Son souci est de savoir comment les faire venir aux urnes".

Rassemblements malgré la pandémie de coronavirus, propositions de lois élaborées par les citoyens "qui défendent la famille vénézuélienne", le leader du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Jorge Rodriguez, a appelé les militants chavistes à se mobiliser "par millions" dimanche "pour dire stop aux sanctions, stop au blocus, respectez le Venezuela".

Les sanctions américaines, qui comprennent un embargo pétrolier en vigueur depuis avril 2019, ont été au centre du discours de campagne chaviste.

Selon l'institut Datanalisis, ces sanctions suscitent 71% de rejet dans la population. Le leader de l'opposition Juan Guaido appelle pourtant à les "amplifier" et tiendra la semaine prochaine une consultation populaire sur laquelle il compte s'appuyer pour proroger son mandat au-delà de sa date d'expiration, le 5 janvier.

- Va-tout -

En choisissant une nouvelle fois de boycotter un scrutin qu'il estime sans garantie, après la présidentielle de 2018 ou le vote sur une Assemblée constituante en 2017, le leader de l'opposition, autoproclamé président par intérim et reconnu par une soixantaine de pays, Etats-Unis en tête, joue son va-tout avec cette consultation aux effets incertains.

M. Guaido, dont la popularité s'est érodée, se montre pourtant confiant: "J'ai plus que de l'optimisme, j'ai des certitudes", dit-il.

Les Vénézuéliens auront également la possibilité de se prononcer via un vote électronique.

Horacio Medina, membre du comité d'organisation de la consultation, espère franchir "un plancher de 7 millions" de participants, mais quel que soit le chiffre il sera remis en question.

L'opposition avait déjà organisé une consultation indépendante en juillet 2017 contre l'Assemblée constituante proposée par Nicolas Maduro, recueillant 7,5 millions de voix.

L'Assemblée constituante est toujours installée et depuis une décision de la Cour suprême, aux mains du chavisme, elle remplace même dans les faits l'Assemblée nationale en annulant toutes ses décisions.

L'opposition compte surtout sur les condamnations internationales contre ces élections législatives, Juan Guaido répétant que "l'objectif de Maduro n'est même pas de gagner en légitimité" mais d'"anéantir l'alternative démocratique au Venezuela".

Washington a par avance qualifiées les législatives de "ni libres, ni justes", l'Union européenne a appelé sans succès à leur report et l'Organisation des Etats américains (OEA) n'y voit rien de démocratique.

Vendredi, l'Association mondiale des juristes a estimé que ce vote va se résumer à "une fiction sans conséquences juridiques valables".

Elle demande que "la légitimité de l'Assemblée nationale", seul pouvoir contrôlé par l'opposition, soit préservée au-delà du 5 janvier afin de "garantir la protection des droits de l'homme dans le pays".

L'opposition a rassemblé ses soutiens à l'extérieur du pays, elle espère désormais raviver celui d'une population excédée par une crise économique sans fin.