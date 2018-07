Un Indien d'Amazonie vit seul depuis 22 ans: une VIDEO rare diffusée

22 ans. C’est la période sur laquelle s’étend la solitude d’un habitant de la forêt Amazonienne au Brésil. Des images diffusées par la Funai, organisme public chargé des tribus indiennes, montrent furtivement un homme en train de couper un arbre (vidéo au bas de l'article).

La Funai a repéré cet individu en 1996. Depuis, elle essaie de garder ses distances avec l’homme qui vit dans la réserve de Tanaru, dans l’Etat brésilien de Rondônia, à proximité de la Bolivie. Cet homme, âgé d’une cinquantaine d’années, serait l’unique survivant d’une tribu indigène décimée en 1995. Les coupables pourraient être des agriculteurs de la région. Les auteurs n’ont jamais pu être identifiés.

Depuis que la Funai a repéré cet homme en 1996, elle a essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec lui. Mais en vain. À chaque fois, l’indigène a refusé préférant vivre comme un ermite.

Depuis 2012, les accompagnateurs chargés de l’observer ont constaté qu’il était en bonne santé, se basant sur le nombre de ses activités physiques. Il possède des plantations de maïs, de pommes de terre, de banane et de papaye. Il est également bon chasseur : oiseaux, singes et cochons sauvage font régulièrement partie intégrante de son menu.

D’après euronews.fr, ce qui surprend le plus ses accompagnateurs, c’est son "envie de vivre”. Altair Algayer, coordinateur au Front de protection « Guaporé » explique : "Cet anonyme qui a tout perdu, son peuple et une série de pratiques culturelles, prouve que même seul dans les bois, il est possible de survivre et de résister à toute alliance avec la société majoritaire. Je pense qu'il vit bien mieux que s'il avait établi un contact".