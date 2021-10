Brésil: Bolsonaro dit qu'il se cache pour pleurer dans les toilettes

Le président Brésilien Jair Bolsonaro, dont la cote de popularité est au plus bas, a révélé qu'il pleurait souvent "seul dans les toilettes" au moment de prendre des décisions difficiles.

"Combien de fois j'ai pleuré seul aux toilettes chez moi?", a confié le président d'extrême droite jeudi soir, lors d'une conférence destinée à un public de confession évangélique.

"Mon épouse n'a jamais vu ça, elle croit que je suis un dur. Elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs", a-t-il ajouté, suscitant de nombreux éclats de rire dans le public.

Reprenant un ton plus grave, il a poursuivi: "Ce n'est pas comme quand j'étais député, (...) si je prends une mauvaise décision, ça peut faire souffrir beaucoup de gens".

Le président Bolsonaro vit un des moments les plus délicats de son mandat, commencé en janvier 2019.

Son taux d’approbation a chuté à 22%, au plus bas depuis son arrivée au pouvoir, avec une pandémie de covid qui a fait plus de 600.000 morts, une inflation galopante et un fort taux de chômage.

Les sondages le donnent largement perdant face à sa bête noire, l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, pour la présidentielle d'octobre 2022.

La semaine prochaine, une commission d'enquête du Sénat doit rendre un rapport incriminant M. Bolsonaro et plusieurs membres de son administration pour la gestion de la pandémie de coronavirus.