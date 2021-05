Brésil: décès de l'architecte et urbaniste Jaime Lerner, pionnier du métrobus

L'architecte et urbaniste brésilien Jaime Lerner en 2018Heuler Andrey

L'architecte et urbaniste brésilien Jaime Lerner, qui a acquis une notoriété internationale dans les années 1970 pour son système innovant de transport en commun à Curitiba (sud) lorsqu'il en était le maire, est décédé jeudi à 83 ans, a-t-on appris de source médicale.

Le décès est dû à une maladie rénale chronique, a précisé l'hôpital universitaire évangélique Mackenzie, selon les médias brésiliens.

Jaime Lerner a été trois fois maire de Curitiba (1971-1974, 1979-1983 et 1989-1992), sa ville natale et capitale de l'Etat du Parana, dont il a été deux fois gouverneur (de 1995 à 2002).

Il a atteint la notoriété avec la mise en place du métrobus, ou réseau de transport intégré, avec ses arrêts de bus tubulaires emblématiques qui protègent les passagers de la pluie et du soleil sur des plateformes surélevées par rapport au trottoir qui facilitent l'embarquement.

Ce système, appelé BRT au Brésil, avec des voies exclusives et des terminaux de connexion pour réduire les temps de trajet, a été reproduit dans plus de 250 villes, dont Bogota et Rio de Janeiro.

Au cours de son mandat, M. Lerner a également fait de la froide capitale du Parana, qui compte désormais 1,7 million d'habitants, un exemple de durabilité, avec la création de nombreux espaces verts et d'un système de recyclage particulièrement innovant pour l'époque.

En 2010, Jaime Lerner, auteur de plusieurs ouvrages sur l'urbanisme et lauréat de prix internationaux d'architecture et d'environnement, a été choisi par le magazine Time comme l'un des 25 penseurs les plus influents du monde.

Sa mort survient quelques jours après celle d'une autre grande figure de l'architecture brésilienne, Paulo Mendes da Rocha, lauréat du prix Pritzker 2006, équivalent du prix Nobel d'architecture, décédé dimanche dernier à 92 ans.