Brésil: Gol, première compagnie à refaire voler le 737 MAX de Boeing

(Belga) La compagnie aérienne brésilienne Gol a annoncé qu'elle serait mercredi la première au monde à reprendre les vols commerciaux du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents rapprochés ayant fait au total 346 morts.

"Ces 20 derniers mois, nous avons procédé aux révisions de sécurité les plus exhaustives de l'histoire de l'aviation commerciale. La sécurité avant tout", a déclaré Celso Ferrer, directeur des opérations de Gol, cité dans un communiqué. Première compagnie de vols domestiques au Brésil, Gol a prévu de remettre en service l'ensemble de sa flotte de sept 737 MAX d'ici la fin de l'année. La compagnie n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de précisions de l'AFP. Cité par le site d'informations UOL, Paulo Kakinoff, PDG de Gol, a promis que tout passager ne se sentant pas à l'aise à l'idée d'embarquer à bord d'un 737 MAX pourrait demander à changer de vol sans surcoût. Les autorités américaines et brésiliennes ont donné en novembre leur feu vert pour la remise en service après plusieurs modifications de l'appareil et la mise en place d'une formation spécifique pour les pilotes. Aux Etats-Unis, le premier vol commercial d'un 737 MAX doit avoir lieu le 29 décembre, avec American Airlines. Les accidents de deux 737 MAX, de Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars 2019, ont plongé Boeing dans une crise profonde, aggravée cette année par la pandémie de coronavirus, qui a touché l'ensemble du secteur aérien. (Belga)