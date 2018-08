Brésil: il bat sa femme avant qu'elle ne soit retrouvée morte

Les images font froid dans le dos et ont fait le tour du Brésil. On y voit Luis Felipe Manvailer, un professeur et biologiste, être violent avec son épouse Tatiane Spitzner, avocate, quelques instants avant la mort de la jeune fille. Les faits remontent au 22 juillet dernier. Nous sommes au Brésil dans la ville de Guarapuava. Le couple est marié depuis 5 ans. Pour une raison inconnue, une dispute éclate dans le couple. Sur les premières images captées par les vidéos de surveillance, on observe l’arrivée d’un véhicule au pied de l’immeuble où habite le couple. À son bord, Luis Felipe Manvailer et Tatiane. L’homme porte plusieurs coups au visage de son épouse dans un premier temps. Une fois la voiture garée, Tatiane s’échappe brièvement avant d’être rattrapée par son époux. Une nouvelle fois, une scène de violence va se produire dans l’ascenseur de l’immeuble. Les images suivantes captées par les caméras montrent l’homme projeter son épouse hors de l’ascenseur après l’avoir une nouvelle fois violentée.

Vingt minutes plus tard, le corps de Tatiane se retrouve sur le trottoir. Luis Felipe Manvailer ira récupérer son corps avant de prendre la fuite. Il a été arrêté par la police brésilienne, mais il nie toute implication dans la mort de son épouse. Il indique qu’elle s’est suicidée. Il est accusé par la justice brésilienne de féminicide.