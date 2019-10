Brésil: le ministre des Affaires étrangères ironise sur Greta Thunberg

Le ministre des Affaires étrangères brésilien, Ernesto Araujo, a ironisé samedi sur la jeune militante suédoise écologiste Greta Thunberg et critiqué "l'idéologie" du "climatisme" lors d'un forum d'ultra-conservateurs organisé à Sao Paulo.

"Cette Greta Thunberg, le jour même où elle s'est exprimée aux Etats-Unis, j'ai reçu la photo d'une adolescente au Venezuela qui a 14 ans et ne pèse que 14 kilos. Et Greta, âgée de 16 ans, bien nourrie, bien alimentée, est reçue par les Nations unies, les mêmes Nations unies qui ne font rien pour cette adolescente au Venezuela", a déclaré le ministre brésilien.

"Je demande : +How dare you ? (Comment osez-vous ?)", a ajouté Ernesto Araujo, en référence au discours de la jeune Suédoise dénonçant l'inaction des dirigeants politiques face aux conséquences du réchauffement climatique lors du sommet sur le climat de l'ONU à New York fin septembre.

"Le climatisme est au changement climatique ce que le mondialisme est à la mondialisation. Le changement climatique devrait être étudié de façon sereine, rationnelle, mais a été pris en otage par une idéologie", a ajouté le ministre.

Le chef de la diplomatie brésilienne s'exprimait à l'occasion de la Conférence de l'action politique conservatrice (CPAC). Ce forum qui se tient traditionnellement à Washington a inauguré vendredi sa première édition brésilienne.

Plusieurs ministres du président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont participé à l'événement où sont attendues un millier de personnes sur deux jours.

L'événement est présidé par un des dirigeants de la CPAC aux Etats-Unis Matt Schlapp, et par le député Eduardo Bolsonaro, un des fils du président Bolsonaro. Il a pour objectif de consolider l'organisation du mouvement conservateur au Brésil.