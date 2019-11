Brésil : les grandes dates de Lula

Voici les grandes dates de l'ex-président et icône de la gauche brésilienne Luiz Inacio Lula da Silva, sorti de prison vendredi après un an et demi d'incarcération pour corruption, à faveur d'un arrêt de la Cour suprême.

- 27 octobre 1945: naissance dans une famille d'agriculteurs pauvres du nord-est du Brésil. Pour fuir la faim, sa famille s'installe, quand il a sept ans, dans l'Etat de Sao Paulo.

- 1975: président du syndicat des métallurgistes, secteur où il est ouvrier depuis ses 14 ans.

- 1978-80: conduit les grandes grèves dans les banlieues industrielles, en pleine dictature. Il est emprisonné 31 jours.

- 1980: cofonde le Parti des travailleurs (PT, gauche). Il participe en 1983 à la création de la Centrale unique des travailleurs (CUT).

- 2003: devient le premier président brésilien issu de la classe ouvrière. Réélu en 2006 pour quatre ans. Grâce à ses programmes sociaux, près de 30 millions de Brésiliens sortent de la misère, même si le pays reste très inégalitaire.

- 2005: décapite la direction du Parti des travailleurs (PT) après des scandales de corruption.

- Mars 2016: le juge anticorruption Sergio Moro ordonne qu'on aille le chercher à son domicile pour un interrogatoire, une humiliation pour Lula, ensuite empêché de devenir ministre de sa dauphine, Dilma Rousseff, finalement destituée en août.

- 12 juillet 2017: le juge Moro condamne Lula à neuf ans et six mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Il est accusé d'avoir reçu un appartement en bord de mer en échange de contrats pour une entreprise du bâtiment.

- 24 janvier 2018: la Cour d'appel TRF4 rejette le recours de Lula et alourdit sa peine à 12 ans et un mois de prison.

- 4 avril 2018: la Cour suprême rejette un ultime recours déposé par les avocats de Lula pour tenter d'empêcher son incarcération. Le mandat de dépôt est émis par la justice dès le lendemain.

- 7 avril 2018: Retranché pendant plus de deux jours au syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo, entouré d'une foule de sympathisants, il finit par se rendre aux autorités et est incarcéré à Curitiba (sud), dans les locaux de la Police fédérale.

- 15 août 2018: la candidature de Lula à la présidentielle est officiellement présentée par le PT. Il est le grand favori des sondages.

- 1er septembre 2018: Le Tribunal supérieur électoral (TSE) invalide la candidature de Lula à un troisième mandat. Sa défense présente en vain plusieurs recours.

- 11 septembre 2018: Lula renonce à briguer un troisième mandat et le PT désigne son colistier Fernando Haddad, ancien maire de Sao Paulo, pour le remplacer en tant que candidat du parti. Il assiste impuissant, depuis sa prison, à la victoire du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro.

- 6 février 2019 : l'ex-président est une nouvelle fois condamné, à 12 ans et 11 mois de réclusion pour corruption et blanchiment. Il est accusé, dans le cadre d'une autre affaire, d'avoir bénéficié de travaux dans une ferme en échange de contrats attribués à une entreprise de bâtiment.

- 2 mars 2019: Lula sort de prison pour assister aux obsèques de son petit-fils, décédé brutalement à l'âge de 7 ans.

- 23 avril 2019 : les juges du Tribunal supérieur de justice du Brésil (STJ) votent en faveur d'une nette réduction de la peine de prison pour corruption de l'ex-président, à 8 ans et 10 mois de réclusion.

- 7 novembre 2019: Les juges de la Cour suprême décident par une courte majorité (6 contre 5) de mettre fin à la jurisprudence selon laquelle une personne peut être incarcérée dès sa première condamnation en appel même si d'autres recours sont encore possibles. Lula étant dans ce cas de figure, ses avocats réclament sa "libération immédiate".

- 8 novembre 2019: Lula sort de prison, acclamé par des milliers de partisans, et promet de "continuer à lutter" pour le peuple brésilien