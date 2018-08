L'ex-président Lula reçoit un message du pape dans sa prison

Le pape François a adressé un court message manuscrit à Luiz Inacio Lula da Silva dans un recueil d'interviews de l'ex-président brésilien, en prison depuis avril pour corruption, a indiqué le service de communication de l'ex-dirigeant brésilien.

"A Luiz Inacio Lula da Silva, avec ma bénédiction et en lui demandant de prier pour moi, François", écrit le souverain pontife sur la page de garde du livre "La vérité va gagner", publié en mars. Cet ouvrage lui a été apporté par l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lula, Celso Amorim, à l'occasion d'une audience qui s'est déroulée jeudi au Vatican.

Dans sa prison, Lula a reçu une photo imprimée du message. Celso Amorim était accompagné de l'ex-ministre argentin Alberto Fernández et de l'ex-sénateur chilien Carlos Ominami. L'audience a duré un peu plus d'une heure, a affirmé l'ex-ministre brésilien dans une vidéo publiée sur le compte officiel Facebook de Lula. "Le sujet principal a été la situation du président Lula, qu'il suit avec intérêt et qui le préoccupe", a affirmé M. Amorim, qualifiant d'"historique" cette rencontre avec le pape.

L'ex-président, âgé de 72 ans, purge actuellement une peine de 12 ans et un mois de prison à Curitiba (sud) pour corruption passive et blanchiment d'argent. Le leader du parti des Travailleurs (PT, gauche), qui a gouverné le Brésil de 2003 à 2010, se dit innocent et victime d'un complot pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre, pour laquelle il est crédité, selon les sondages, de 30% des voix.