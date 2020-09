Brésil: un sanctuaire de jaguars menacé par les incendies

Vue aérienne le 1er août 2020 des incendies qui font rage depuis des semaines dans le Pantanal et menacent une réserve naturelle abritant la plus grande population de jaguars au monde, dans l'Etat duROGERIO FLORENTINO

Les incendies qui font rage dans le Pantanal, la plus grande zone humide tropicale sur terre, menacent une réserve naturelle connue pour abriter la plus grande population de jaguars au monde, ont alerté mardi les autorités de l'Etat du Mato Grosso, dans le centre-ouest du Brésil.

"Des renforts ont été envoyés pour lutter contre l'incendie dans le parc naturel Encontro das Aguas", proche de la frontière avec le Paraguay, et "se concentrent dans l'est du parc connu pour abriter la plus grande concentration de jaguars au monde", souligne le communiqué.

Deux femmes et sept enfants, dont les maisons étaient entourés par les flammes, ont été secourus par les sauveteurs qui tentent également de protéger les 140 ponts afin d'éviter que les populations se retrouvent isolées, est-il ajouté.

Le Pantanal, à l'extrémité sud de la forêt amazonienne et qui s'étend du Brésil au Paraguay et à la Bolivie, est c.

La région abrite une des plus grandes concentrations d'oiseaux et de caïmans de la planète mais également une colonie de jaguars, espèce classée comme "presque menacée" d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Cette grande plaine traversée par de nombreuses rivières a été touchée par un nombre record d'incendies cette année.

Il y a déjà eu plus d'incendies dans le Pantanal brésilien cette année (12.102) que sur l'ensemble des années 2018 et 2019 combinées, selon les données satellitaires recueillies par l'agence spatiale nationale, l'INPE.

En juillet, les satellites ont détecté 1.684 incendies dans la région, soit trois fois plus qu'en juillet 2019 considéré jusqu'alors comme le pire mois depuis le début des relevés de l'INPE en 1998.

Les autorités brésiliennes ont lancé le 7 août l'opération Pantanal II visant à limiter l'impact de ces incendies et 122 pompiers luttent actuellement contre les flammes, appuyés par cinq avions bombardiers d'eau.