Brett Kavanaugh a prêté serment comme juge de la Cour suprême des Etats-Unis, a confirmé un porte-parole de l'institution. Peu avant, l'homme avait obtenu au Sénat sa confirmation qui constitue une grande victoire politique pour le président Donald Trump.

Le Chief Justice (juge en chef) John Roberts a fait prêter au juge Kavanaugh le serment constitutionnel, et le juge Anthony Kennedy, qui se retire de la Cour suprême et que Brett Kavanaugh va remplacer, lui a fait prêter le serment juridique lors d'une cérémonie privée dans les locaux de la haute cour. Durant la cérémonie, les protestations n'ont pas cessé hors du bâtiment pour dénoncer l'élection, serrée, de M. Kavanaugh après trois semaines de tourmente politique. En votant à une très courte majorité (50-48), les sénateurs ont mis un terme à un processus de confirmation chaotique, marqué par des accusations d'agression sexuelle datant de plus de 30 ans contre le magistrat de 53 ans. Ces accusations ont accentué les clivages au sein de la société américaine et des milliers de personnes ont protesté dans le pays contre M. Kavanaugh.