Brexit: Donald Trump critique l'accord négocié par Boris Johnson, et refroidit ses espoirs d'un accord commercial avec les Etats-Unis

Les services du Premier ministre britannique Boris Johnson ont défendu l'accord conclu sur le Brexit après les critiques du président américain Donald Trump jugeant qu'il empêchait les Etats-Unis de conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni.

Sur les ondes de la radio britannique LBC, Donald Trump a jugé jeudi soir que l'accord négocié par M. Johnson avec l'Union européenne ne permettait pas de conclure "d'accord commercial avec le Royaume-Uni".



Un porte-parole de Downing street a répliqué que l'accord de sortie de l'UE négocié par Boris Johnson permettrait au Royaume-Uni de conclure des "accord commerciaux partout dans le monde, qui profiteront à l'ensemble du Royaume-Uni".



Le président américain, qui a à plusieurs reprises promis un "accord magnifique" à Londres après le Brexit, sait que "Boris veut être très attentif à cela" (la perspective d'un accord commercial), jugeant qu'il serait "ridicule" que les Etats-Unis se retrouvent d'une certaine manière écartés.

Trump s'invite dans la campagne des élections anticipées



Interviewé par téléphone par l'europhobe Nigel Farage, M. Trump s'est invité dans la campagne des élections anticipées au Royaume-Uni du 12 décembre. Il a plaidé pour une alliance entre M. Johnson et le chef du Parti du Brexit, arrivé en tête aux élections européennes de mai avec plus de 31% des suffrages.



"J'aimerais vous voir vous mettre ensemble", a insisté M. Trump, "je pense que ce serait formidable". Boris Johnson et son parti conservateur ont déjà écarté à plusieurs reprises la perspective d'une alliance avec le Parti du Brexit.



Le président américain a également jugé que le chef du principal parti d'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, serait "tellement mauvais pour le pays".



Réagissant sur Twitter, le chef du Labour a accusé le président américain "d'essayer d'interférer dans les élections britanniques en faisant élire son ami Boris Johnson".