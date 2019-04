Brexit - Les Etats-Unis doivent se préparer à un "Brexit dur"

(Belga) Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré mardi que les Etats-Unis devaient se préparer à un "Brexit dur", à trois jours de la date butoir à laquelle le Royaume-Uni pourrait quitter l'Union européenne sans accord.

"Je crois qu'à ce point, nous devons être préparés pour un Brexit dur comme une éventualité très réaliste", a-t-il dit devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il a ajouté que le Trésor américain s'était coordonné avec la Réserve fédérale, le Fonds de garantie des dépôts bancaires (FDIC) et d'autres agences afin d'être prêt pour un tel scénario. La Première ministre britannique Theresa May a plaidé mardi à Berlin puis à Paris pour obtenir de ses partenaires européens un nouveau report du Brexit. Initialement prévu le 29 mars, il a déjà été repoussé au vendredi 12 avril. Mais faute d'avoir pu faire adopter par les députés britanniques l'accord de divorce qu'elle a négocié avec Bruxelles, Mme May veut réclamer un second ajournement, jusqu'au 30 juin. Le président américain Donald Trump avait jugé le mois dernier que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aurait pu être mieux négociée, déplorant que Theresa May n'ait pas suivi ses conseils. "Je suis surpris de voir à quel point tout se passe mal", avait-il lancé. "Franchement, je pense que cela aurait pu être négocié d'une autre façon". (Belga)