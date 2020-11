Aux côtés de Joe Biden, il y aura aussi une femme clef : la nouvelle First lady, Jill Biden. C'est sa seconde épouse. Elle s'est beaucoup impliquée dans cette campagne. Professeur d'anglais à l'Université, elle veut continuer à travailler, pendant le mandat de son mari.

Elle a joué un rôle essentiel dans l'élection de son mari. Tout au long de la campagne, Jill Biden s’est impliquée sans relâche. L'enseignante de soixante-neuf ans a multiplié les visites dans les États-clés comme en Floride où elle n'a pas hésité à aller à la rencontre des électeurs. Son message : seul Joe Biden pourra rassembler un pays divisé à l'extrême.

Energie et optimisme

"Si vous cherchez un président fort, résilient, un meneur constant et calme. Calme surtout pour se débarrasser du chaos de Donald Trump à la tête des États-Unis. Si vous en avez marre de tout ça, vous devez voter pour mon mari, Joe Biden", disait alors Jill Biden.

L'énergie et l'optimisme de Jill Biden séduisent les Américains. Ceux-ci la connaissaient déjà en tant que seconde dame lorsque son mari était Vice-Président de Barack Obama. Jill, né d'un père employé de banque et d'une mère au foyer, grandit à Philadelphie. Elle rencontre Joe Biden alors qu'elle est fraîchement divorcée. Lui a perdu sa femme trois ans plus tôt. Jill prend son rôle de belle-mère très à cœur.

Elle veut continuer à travailler

"Un matin, je me brossais les dents et les garçons m’ont dit : Papa, on pense qu'il est temps d'épouser Jill. Je vous jure, j'ai dû la demander en mariage cinq fois", s'est souvenu Joe Biden. "Ce n’était pas mon cœur qui était en jeu. J'aimais tellement les garçons que je voulais être sûre que ce serait pour la vie", a expliqué Jill Biden.

Passionnée par son travail, la professeur d'anglais veut continuer à enseigner à temps plein dans son université près de Washington, une première pour une First Lady. Après quarante-trois ans de mariage, le couple Biden apparaît toujours aussi soudés, prêts à investir la Maison-Blanche dès le 20 janvier prochain.

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 9 novembre ?