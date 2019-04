Brexit : Trump déplore que l'UE soit "si dure" avec Londres

Le président américain Donald Trump a déploré mercredi que l'UE soit "si dure" avec le Royaume-Uni, après que les dirigeants européens se sont mis d'accord sur un report du Brexit pouvant aller jusqu'à six mois.

A l'issue d'un sommet tendu à Bruxelles, le Royaume-Uni a obtenu "une extension flexible" du Brexit jusqu'au 31 octobre, dans le cadre d'un accord conclu dans la nuit de mercredi à jeudi écartant provisoirement le spectre d'une séparation brutale.Lors de ce sommet extraordinaire des dirigeants européens, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à un report de longue durée du Brexit, tandis que la plupart des autres chefs d'Etat et de gouvernement, dont la chancelière allemande Angela Merkel, y étaient favorables.

La Première ministre britannique Theresa May a finalement obtenu davantage de temps pour tenter de faire accepter au Parlement de Westminster l'accord de retrait qu'elle avait péniblement négocié avec Bruxelles."Dommage que l'Union européenne soit si dure pour le Royaume-Uni et pour le Brexit," a cependant tweeté le président américain.Il a ensuite tourné son attention sur le conflit commercial en cours entre Washington et l'Europe en disant: "L'UE est également un partenaire commercial brutal avec les Etats-Unis, ce qui va changer".

Mardi, Donald Trump a menacé d'imposer 11 milliards de dollars de taxes sur des importations européennes en représailles aux subventions accordées au géant de l'aviation Airbus, aggravant soudainement un conflit vieux de dix ans.