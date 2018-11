Brigitte Macron prête à "porter le combat" contre le harcèlement scolaire

Brigitte Macron s'est engagée, aux côtés du chanteur Mika, à "porter le combat" contre le harcèlement scolaire, a-t-elle annoncé mercredi sur RTL à la veille de la journée nationale consacrée à ce sujet.

"J'ai été professeure, donc j'ai eu affaire très souvent dans ma vie à des élèves qui étaient harcelés, mais aussi à des élèves harceleurs. Donc c'est un problème que je connais", a dit l'épouse du président de la République sur RTL.

"Quand le président a été élu, beaucoup de courriers me sont parvenus avec des témoignages d'enfants, d'adolescents, mais aussi énormément de témoignages de parents qui sont très démunis devant cette souffrance, engendrée par la violence du harcèlement."

"C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de m'investir, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, m'a demandé de porter ce combat avec lui, ce que je fais avec grand plaisir", a-t-elle ajouté.

Mme Macron, ancienne professeure de français, avait participé en mars à Dijon à un déplacement du ministre de l’Éducation sur ce thème du harcèlement dans les collèges et les lycées. M. Blanquer avait à cette occasion annoncé la généralisation d'élèves "ambassadeurs" contre ces dérives.

Mme Macron a également été interrogée sur sa volonté conjointe avec la Première dame américaine Melania Trump de "faire pression sur le numérique" contre le harcèlement sur les réseaux sociaux.

Le président américain et son épouse seront dimanche à Paris, avec plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement, pour la cérémonie du centenaire de l'Armistice.

"Maintenant, c'est amplifié. Avant vous changiez l'enfant d'école et puis ça se tarissait. Or ce n'est plus le cas, c'est très très amplifié par les réseaux", a poursuivi Mme Macron.

La semaine prochaine, l'épouse du chef de l’État devrait, selon son entourage, effectuer un nouveau déplacement dans une école avec M. Blanquer.

De son côté, Mika a raconté avoir vécu lui-même des situations de harcèlement à l'école. "J'ai survécu. J'avais une très bonne famille, j'avais une mère qui me défendait beaucoup", a-t-il dit.

Selon plusieurs enquêtes, le harcèlement toucherait 10% des élèves de primaire, 6% des collégiens et 1,4% des lycéens.