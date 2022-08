Britney Spears sort un duo avec Elton John, sa première nouvelle chanson depuis 2016

La première nouvelle chanson de Britney Spears en six ans est sortie vendredi, un duo avec la légende britannique Elton John intitulé "Hold Me Closer".

Le morceau sort moins d'un an après l'annonce de la fin de la tutelle controversée exercée principalement par son père, Jamie Spears.

"Okie dokie... ma première chanson en 6 ans!!!!", a écrit la chanteuse sur Twitter.

"C'est plutôt super cool de chanter avec l'un des hommes les plus classiques de notre époque".

La pochette de la chanson associe des images d'enfance des deux légendes de la pop, qui à eux deux ont plus de 90 ans d'expérience dans l'industrie musicale.

En dépoussiérant son clasique "Tiny Dancer", avec des éléments de "The One" avec l'aide d'une artiste plus jeune, Elton John réière le tour de passe-passe qu'il avait réussi avec le tube de l'année dernière "Cold Heart", enregistré avec Dua Lipa.

La dernière sortie de Britney Spears remontant à 2016, avec son album "Glory".

Depuis, la chanteuse avait surtout fait les gros titres avec son combat pour être libérée de sa tutelle, décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques. Britney Spears avait dénoncé une mesure "abusive" qui, selon elle, l'empêchait de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.