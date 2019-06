BTS fait souffler un vent de folie sur le Stade de France

BTS, groupe de K-pop adulé dans le monde entier, a fait souffler un vent de folie vendredi au stade de France, près de Paris, acclamé par des dizaines de milliers de fans venus écouter leurs idoles lors d'un concert spectaculaire et à guichets fermés.

Dans un nuage de fumée, le groupe est apparu sur scène, ses sept membres vêtus de costumes blancs, dans un décor dominé par deux immenses léopards gonflables, avant d'entonner "Dionysus", un extrait de leur dernier album Map of the Soul: persona, et devant une foule en délire malgré la pluie qui commençait à tomber. Avant d'enchaîner avec "Not today", un titre de 2017, sous les cris du public.

De nombreux fans des rois de la pop coréenne, faisant partie de leur adorateurs surnommés la "BTS Army", avaient commencé à se rassembler dès le début de la journée aux abords du stade, à Saint-Denis.

"Ils nous apportent de la joie au quotidien. J'aime les messages qu'ils transmettent dans leurs chansons - ils parlent de la dépression, de la famille, du harcèlement", a confié à l'AFP Philae, 22 ans.

"Ils encouragent les gens à s'aimer eux-mêmes. Même s'ils sont populaires, ils écrivent leurs chansons eux-mêmes. La choréographie est super aussi", a résumé Lucie, 13 ans, de Nancy, venue avec son père.

Cheveux roses ou décolorés, physiques avenants, tenues soignées et chorégraphies méticuleusement orchestrées, les sept stars de BTS sont l'exportation musicale la plus lucrative et la plus connue de Corée du Sud.

Désormais un phénomène mondial au sein de la pop culture, amplifié par les réseaux sociaux grâce auxquels ils communiquent sans arrêt avec leur "Army", composée très largement de jeunes filles, ils sont devenus en 2018 le premier groupe de K-pop à se placer en tête du Billboard, le prestigieux classement des 200 meilleures ventes d'albums aux États-Unis.

Le boys band, qui remplit des stades du monde entier dans le cadre de sa tournée "Love Yourself : Speak Yourself", entamée début mai à Los Angeles, se produira de nouveau samedi au Stade de France, avant plusieurs étapes prévues au Japon en juillet.

Le weekend précédent, BTS avait rempli deux soirs de suite le stade de Wembley, à Londres.

A l'automne dernier, le groupe avait déjà fait salle comble à Paris, à l'AccorHotels Arena. Les 40.000 billets s'étaient arrachés en quelques minutes.

Selon Dong Sun-hwa, journaliste au quotidien Korea Times interrogé par l'AFP, si la K-pop s'exporte depuis des années, le succès mondial BTS est un cas totalement unique et s'explique "par la façon dont ils traitent leurs fans", et communiquent abondamment avec eux via Twitter et YouTube, "alors que les autres groupes de K-pop sont inabordables et gardent volontairement leur distance".