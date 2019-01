Burkina: 12 civils tués jeudi dans un village du Nord lors d'une attaque djihadiste

(Belga) Douze civils burkinabè ont été tués jeudi à Gasseliki, village de la région du Sahel (nord), dans une "attaque terroriste", a annoncé vendredi le ministère de la Sécurité dans un communiqué.

"Une trentaine d'individus armés ont perpétré le jeudi 10 janvier 2019, en milieu de journée, une attaque terroriste dans le village de Gasseliki (...) Cette attaque a fait douze morts et deux blessés", affirme le communiqué. Cette zone est en proie à des attaques djihadistes récurrentes. "Un grenier, une charrette et six boutiques ont également été incendiés", note le communiqué, ajoutant que "cinq motocyclettes et plusieurs boeufs ont aussi été emportés par les terroristes qui ont vite fait de se fondre dans la nature après leur forfait". "Des dispositions ont été prises pour un ratissage afin d'interpeller les assaillants", conclut le texte. "Le groupe de terroristes a saccagé des boutiques de commerçants et a tiré sur les gens qui s'étaient réunis pour le marché hebdomadaire", a déclaré à l'AFP une source locale. Le Burkina Faso est confronté depuis trois ans à des attaques djihadistes récurrentes de plus en plus fréquentes et meurtrières, notamment dans le Nord. (Belga)