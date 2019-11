Burkina: le député-maire de Djibo tué dans une embuscade

(Belga) Quatre personnes, dont le député-maire de Djibo, grande ville du nord du Burkina Faso et chef-lieu de la province du Soum, visée par des attaques djihadistes récurrentes, ont été tuées dimanche lors d'une embuscade, a-t-on appris de sources concordantes.

"Le député-maire de Djibo, Oumarou Dicko, et trois de ses compagnons, ont été tués lors d'une attaque par des individus armés non identifiés sur l'axe Djibo-Namssiguia", a indiqué à l'AFP une source administrative. "Le véhicule du député-maire est tombé dans une embuscade dans la localité de Gaskindé", selon une source sécuritaire, qui précise que les autres morts sont "le chauffeur du député, son cousin et un agent de la mairie". (Belga)