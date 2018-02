Buzyn va recevoir les futurs médecins "en souffrance" au travail

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé mercredi qu'elle rencontrerait "dans les semaines qui viennent" les étudiants et internes en médecine "en souffrance", après leur lettre ouverte dénonçant une "trop longue série" de suicides.

"Il est impératif que je rencontre les étudiants en médecine (...) et les internes qui sont également en souffrance. J'ai prévu de les voir dans les semaines qui viennent", a déclaré Mme Buzyn sur LCI.

La ministre réagissait à la lettre ouverte du principal syndicat d'internes, l'Isni, publiée lundi sur le site internet du magazine Elle. Ce courrier fait suite au suicide, en janvier, d'une jeune femme de 26 ans, interne en dermatologie à l'hôpital Cochin, à Paris.

Le "dernier d'une trop longue série", selon l'Isni, qui y voit le symptôme d'un "échec collectif" et appelle Mme Buzyn à "mettre sans délai en action les mesures concrètes et nécessaires pour qu'un autre drame ne survienne pas".

La ministre a indiqué avoir "lancé une mission sur la réforme des études médicales", sans préciser si elle faisait référence au rapport commandé en septembre pour "apporter des réponses aux facteurs de risque (...) tout au long du cursus de formation des étudiants en santé".

Elle a toutefois estimé que "la charge de travail est réelle mais pas supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait il y a dix ans, où il y avait moitié moins d'internes".

Pointant "une vraie souffrance au travail dans la profession", elle a expliqué que "les médecins ont de plus en plus de mal à trouver du sens dans leur métier (car) on leur demande énormément de tâches annexes, administratives".

Ce malaise général est aussi lié à "la gestion de l'hôpital qui a été très budgétaire", sur laquelle Mme Buzyn a affirmé être "en train de travailler" afin de "réformer l'hôpital public".