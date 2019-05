C'est l'épisode final: "Game of Thrones" tire sa révérence avec passion

Cris de joie, sanglots, scène d'hystérie, applaudissements: les fans de "Game of Thrones" ont vécu passionnément jusqu'à la dernière seconde la série culte qui s'est achevée dimanche après avoir cumulé les records huit ans durant.

"C'est incroyable, j'avais l'impression de me sentir assis au milieu d'un gigantesque salon où chaque invité cherchait à parler plus fort que les autres", déclare à l'AFP Ewald Klautky, qui assistait à la diffusion en direct du 73e et dernier épisode dans un pub irlandais de Los Angeles.

Environ 200 personnes s'étaient rassemblées pour l'occasion.

C'était sa première "watch party" et Ewald, 52 ans, n'en revient toujours pas d'avoir vu des spectateurs parfois prêts à en venir aux mains tellement ils étaient pris par le dénouement tant attendu de "Games of Thrones".

"C'était encore plus intense qu'une finale de championnat de football américain", sourit le quinquagénaire, qui travaille dans l'industrie du cinéma et suit la série depuis ses débuts, en 2011.

L'ultime épisode de la série a scellé le sort de Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa et Arya Stark entre autres, autant de noms qui font désormais partie de la culture populaire. Et qui sont aussi entrés dans la liste des prénoms donnés aux nouveau-nés.

- Trône de fer en caoutchouc -

La fin de cette série médiévalo-fantastique au succès planétaire, qui raconte l'histoire de familles se battant pour régner sur le monde fictif de Westeros, a déchaîné les passions des fans présents au pub Brennan's, qui s'était doté d'un "Trône de fer" (emblème du pouvoir) en caoutchouc pour la huitième et dernière saison.

L'établissement de Marina Del Rey, dans l'ouest de Los Angeles, sert même un cocktail inspiré de l'univers de "Game of Thrones": le "night king", ou "roi de la nuit", le grand méchant de la série. Ce n'est autre qu'un whisky sour coloré en bleu glace, assure à l'AFP un amateur du breuvage.

Chacun a ses favoris et les cris fusent à chaque fois que l'un de ses personnages favoris connaît une fin tragique, ou au contraire glorieuse, sur les multiples écrans, encore entourés des trèfles verts hérités de la dernière fête de la Saint-Patrick.

"Oui! Oui!", exultent de nombreux fans lorsque la reine Danaerys fait son entrée triomphale dans les ruines de Port-Réal, un jeune couple saisissant ce prétexte pour s'embrasser.

Un peu plus tard, la même Danaerys se fait tuer par son amant Jon Snow: c'est l'hystérie chez les spectatrices, dont certaines montent sur les chaises, et la consternation chez d'autres.

Une jeune femme, qui a certes abusé du cocktail maison, fond littéralement en sanglots lors des adieux de Jon Snow au reste de sa famille. Elle se fait sèchement rappelé à l'ordre par un autre fan qu'elle empêche de suivre.

"Je vais regarder de nouveau l'épisode quand je serai chez moi, au calme, pour bien profiter des subtilités et de la musique", explique Shobhana Chetri, 28 ans.

La jeune femme a tout de même le sourire: "le fait d'être entouré de gens qui n'avaient pas les mêmes favoris que moi était intéressant, ça m'a fait voir les choses d'une autre manière. Et puis l'ambiance était amusante!"

Et que pense-t-elle du dénouement? "Décevant! C'était sombre, mais c'est ce qu'on pouvait attendre, et c'est ce qu'on aime après tout", lance l'ingénieure.

- Polémique -

Avant même qu'elle se termine, l'ultime saison a fait polémique, des téléspectateurs la jugeant "bâclée" et regrettant que l'évolution de certains personnages ait été trop rapide, que certaines scènes cruciales se soient déroulées en quelques secondes après des années d'attente.

Au point de réclamer une nouvelle version: une pétition lancée sur le site Change.org avait recueilli samedi près d'un million de signatures pour refaire la saison 8 "avec des auteurs compétents".

Les fans qui avaient fait le déplacement au pub Brennan's semblaient dans l'ensemble plutôt satisfaits, reconnaissant la difficulté de boucler une telle saga sans faire des raccourcis douloureux et des mécontents.

Les reproches ont notamment porté sur la reine Danaerys, femme forte et libre adulée par de nombreuses spectatrices, devenue tyrannique lors de l'avant-dernier épisode.

Cela ne gêne pas Corey Ben-David, fan de la "Mère des Dragons" venue déguisée comme elle pour participer à la "watch-party". "Dany fait ce qu'elle dit. Son évolution est logique", dit la jeune femme de 34 ans, qui a lu tous les romans de George R. R. Martin ayant inspiré la série télévisée.

La série devrait laisser un grand vide chez de nombreux fans. Certains en dehors des Etats-Unis ont mis leur réveil en plein milieu de la nuit pour regarder les épisodes en même temps que les Américains, afin d'éviter l'horreur d'un "spoiler" sur les réseaux sociaux le matin.

Et selon un sondage réalisé pour The Workforce Institute, quelque 27 millions d'Américains prévoient que le visionnage du dernier épisode aura un impact sur leur travail lundi matin: productivité en baisse, télé-travail, absence ou retard.