C'est une première: l'Union européenne va fournir des armes à l'armée ukrainienne

Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire et l'union européenne intensifie la riposte. C'est un tournant dans l'histoire : pour la première fois, l'union européenne va financer des livraisons d'armes à un pays victime d'une guerre.

L'union débloque 450 millions d'euros pour fournir de l'armement à l'Ukraine.

La décision a été confirmée par Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne : "Nous avons décidé d'utiliser nos capacités pour fournir des armes. Des armes léthales, une assistance létale à l'armée ukrainienne", a-t-il déclaré.

Il ne s'agit plus seulement de matériel de protection et il ne s'agit plus d'une initiative émanant de pays isolés : l'Union fournit des armes et cette aide comprend notamment des avions de combat.

Certains pays, comme l'Allemagne, refusaient depuis des dizaines d'années d'assister directement un pays en guerre, mais le monde est entré dans une nouvelle ère affirme le chancelier Allemand Olaf Sholtz.

La Pologne réceptionnera ce matériel et l'acheminera ensuite vers l'Ukraine.

Cette décision historique intervient après un discours d'alerte de Vladimir Poutine : le président russe agite la menace nucléaire. Il met en alerte ce qu'il appelle la force de dissuasion de l'Armée Russe.

Cette composante vise, comme son nom l'indique, à dissuader toute attaque envers le Russie et ses alliés. Elle comprend des forces offensives, notamment nucléaire, et des forces défensives. Toutes doivent désormais se tenir prêtes à intervenir, sur ordre du Kremlin.

