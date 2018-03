Un arbre est tombé sur des câbles électriques à Hyde Park dans l’Etat de New York aux Etats-Unis. Par chance, personne n’a été blessé.



La caméra embarquée d’un véhicule stationné à proximité a filmé les images d’un arbre énorme tombant sur des lignes électriques et manquant d’écraser des piétons et des voitures. La catastrophe a donc été évitée de peu. Ces images ont été diffusées par les pompiers de Roosevelt.