Cachemire indien - Cinq morts dans des tirs au Cachemire

(Belga) Deux Indiens travaillant dans le Cachemire indien et trois personnes soupçonnées d'être des rebelles séparatistes ont été tuées dans cette région himalayenne du nord de l'Inde, soit le jour le plus meurtrier depuis la suppression de son autonomie début août, a annoncé mercredi la police.

"Les militants (séparatistes) ont tiré sur deux marchands vendant des pommes, Charanjeet et Sanjeev", a indiqué un haut responsable de la police, précisant que l'une des deux victimes était décédée et que la deuxième était hospitalisée dans un état critique. L'incident a eu lieu dans le district de Shopian. Par ailleurs, des hommes soupçonnés d'être des militants séparatistes ont tué un agriculteur dans le village de Rohmo dans le district de Pulwama, a ajouté la police. La veille, des tireurs soupçonnés d'être des militants séparatistes ont tué le conducteur d'un camion transportant des pommes, également dans le district de Shopian, le plus gros producteur de pommes du Cachemire. Son véhicule a été incendié. Après la mort du chauffeur, les autorités ont bloqué les services de messagerie. Ces trois morts n'étaient pas originaires du Cachemire. Lundi, la plupart des liaisons de téléphonie mobile au Cachemire, coupées à la suite de la révocation le 5 août de l'autonomie de la région par New Delhi, avaient été rétablies, même si internet était resté bloqué. Mercredi, des soldats ont cerné un quartier résidentiel près de la ville de Bijbehara à 45 kilomètres au sud de Srinagar. "Trois militants qui se sont tous avérés être des locaux ont été tués au cours de cette opération dans un échange de coups de feu, à la suite d'informations faisant état de leur présence dans une habitation", a déclaré un haut responsable de la police. Depuis le 5 août, des manifestations ont eu lieu dans cette région contestataire, des civils ont été tués et plusieurs militants séparatistes ont perdu la vie dans des affrontements avec les forces de sécurité. (Belga)