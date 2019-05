Cachez ce navire que Trump ne saurait voir, aurait exigé la Maison-Blanche, selon le WSJ

(Belga) La Maison-Blanche a demandé lors de la récente visite de Donald Trump au Japon qu'un navire américain, baptisé du nom de John McCain, soit tenu hors de la vue du président américain, rapporte mercredi le Wall Street Journal (WSJ). Le milliardaire new-yorkais détestait le sénateur républicain.

"L'USS John McCain ne doit pas être à portée de vue", a demandé, avant la visite présidentielle, un responsable militaire américain dans un courriel consulté par le quotidien. En réparation à la base navale américaine de Yokosuka, où Donald Trump a prononcé mardi un discours à bord d'une autre embarcation, le navire en question était difficilement déplaçable. Son nom a donc été masqué et ses marins ont été mis en congés pour la journée, écrit le Wall Street Journal, citant des sources proches. "Je n'ai été informé de rien que ce soit en rapport avec le navire de la marine USS John S. McCain lors de ma récente visite au Japon", a immédiatement réagi le président des Etats-Unis sur Twitter mercredi soir. Le ministre de la défense par intérim, Patrick Shanahan, "n'était pas au courant de la consigne de déplacer l'USS John S. McCain, ni des raisons qui ont motivé cette directive", a pour sa part indiqué un porte-parole du chef du Pentagone. Donald Trump et John McCain n'ont jamais caché leur mépris mutuel. Le milliardaire, exempté du service militaire, avait moqué en 2015 le statut de héros de la guerre du Vietnam de l'ancien sénateur républicain, fait prisonnier et torturé pendant cinq ans. Figure respectée de la politique américaine, celui-ci avait retiré son soutien au candidat républicain à l'élection présidentielle de 2016 à cause de propos sexistes réapparus pendant la campagne. M. McCain est décédé d'un cancer du cerveau le 25 août 2018 à l'âge de 81 ans. Il avait fait savoir avant sa mort qu'il ne souhaitait pas que l'actuel président assiste à ses obsèques. M. Trump s'est attaqué depuis à plusieurs reprises à l'ancien pilote de chasse. (Belga)