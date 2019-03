Californie: dernière vague pour Dick Dale, le "roi de la guitare surf"

Dick Dale, musicien californien inventeur la guitare surf, qui eut une influence majeure sur les Beach Boys, Jimi Hendrix et le heavy metal, est décédé à l'âge de 81 ans, selon son entourage.

Dale -- de son vrai nom Richard Monsour -- s'est fait connaître avec le tube "Misirlou", à la tête de son combo The Del Tones à la fin des années 1950. "Misirlou" sert de musique de générique au film culte "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino.

Sa mort samedi a été confirmée par l'un de ses anciens batteurs Dusty Watson. La cause du décès n'est pas connue. Il continuait à se produire sur scène jusqu'à très récemment.

L'ex-Beach Boy Brian Wilson lui a aussitôt rendu hommage: "Le jeu de guitare de Dick a eu une énorme influence sur nous tous", a-t-il tweeté. Les Beach Boys avaient d'ailleurs repris "Misirlou" sur leur album "Surfin' USA" en 1963. "RIP Dick Dale - Père de la guitare surf. On te doit tous beaucoup. Rock on", a écrit de son côté, Brian May, le guitariste de Queen.

Dale est considéré comme l'inventeur du style de guitare surf, caractérisé par un son hyper saturé et des effets de réverbération.

De fait, il avait travaillé avec le légendaire fabricant de guitares électriques Leo Fender pour concevoir des amplis capables de supporter des volumes assourdissants. Ce qui lui valut le surnom de "père du heavy metal".

Lui même bon surfer, il avait décrit sa technique, dans une interview au New York Times en 1994, comme "un style de staccato de mitrailleuse lourde" en référence à "la puissance de Mère nature, de notre terre et de notre océan".

Dale, un Libano-Américain, était né en 1937 à Boston avant de passer son adolescence en Californie.

Essentiellement instrumentale, la musique surf -- sous-genre de la vaste scène rock américaine -- a connu son apogée au début des années 1960, avec des groupes comme les Del Tones, Jan and Dean, les Ventures et surtout les Beach Boys. Il est indissociable de la Californie et de son hédoniste culture surf.