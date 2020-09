Californie: les célèbres vignobles de la Napa Valley en proie aux flammes

Attisés par des vents violents, des incendies dévastaient lundi les célèbres vignobles de la Napa Valley dans le nord-ouest de la Californie, en proie à une nouvelle vague de chaleur et où des milliers de personnes ont dû évacuer leurs logements au beau milieu de la nuit.

Ciel incandescent, arbres et vignes calcinés, maisons ravagées par les flammes: le brasier nommé "Glass Fire", qui s'est déclenché dimanche, a dévoré selon les pompiers près de 4.500 hectares dans le comté de Napa, l'une des zones de production de vin les plus prestigieuses des Etats-Unis.

Certains domaines viticoles sont partis en fumée, comme le Chateau Boswell dans la ville de St. Helena, et beaucoup d'autres restaient fortement menacés par les flammes. "Nous avons sauvé la cave la nuit dernière, mais tout le reste est perdu", a déclaré Tuck Beckstoffer, PDG des vignobles du même nom, au magazine viticole de référence Wine Spectator.

Les feux californiens, qui intervenaient habituellement entre août et novembre, sont devenus plus fréquents et plus importants dans cet Etat au cours des dernières années, en raison notamment du changement climatique.

Plus de 11.000 personnes étaient concernées par les mesures d'évacuation annoncées dans la nuit de dimanche à lundi par les autorités, souvent au porte-à-porte, notamment 4.500 résidents d'un zone résidentielle pour personnes âgées du comté viticole de Sonoma, voisin de celui de Napa et menacé par un autre feu, baptisé "Shady Fire".

Des médias locaux ont diffusé des images de personnes souvent très âgées et se déplaçant difficilement en train d'embarquer dans des cars municipaux afin d'être transportées en lieu sûr.

"C'était effrayant et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si proche", a déclaré au journal San Francisco Chronicle Doris Tietze, 91 ans, évoquant les escarbilles venant cogner contre le pare-brise du car. C'est la troisième fois qu'elle doit fuir l'avancée des incendies en compagnie de son époux Armin.

- Drapeau rouge -

De nombreux habitants de la zone, traumatisés par les incendies qui ont déjà ravagé la région ces dernières années, sont eux aussi partis en catastrophe en pleine nuit. "J'ai attrapé mon voisin. Sans lui demander son avis", a ainsi expliqué Lorraine Fuentez qui vit près de la ville de Calistoga, un peu plus au nord.

Les comtés de Napa et Sonoma avaient déjà été frappés par des feux dévastateurs en 2017, faisant au total 44 morts et détruisant plusieurs milliers de bâtiments.

Par précaution, le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric (PG&E) avait coupé dimanche le courant dans certaines zones à risque, où les services météo avaient hissé le "drapeau rouge" pour les risques d'incendie en raison d'une vague de chaleur et de vents secs créant les conditions idéales pour des départs de feux.

Plus de 1.000 soldats du feu, aidés d'hélicoptères et de bombardiers d'eau, combattaient le Glass Fire, qui n'était pas contenu lundi matin.

Dans le nord-est de la Californie, le comté de Butte déjà fortement touché par des incendies multiples depuis la mi-août a été contraint de mettre en oeuvre de nouvelles évacuation dimanche soir près de la petite ville de Paradise. La région avait été ravagée par l'un des incendies les plus meurtriers de l'histoire de l'Etat, le Camp Fire, qui avait fait 86 morts en novembre 2018 et détruit quelque 18.000 bâtiments.

"C'est comme ça qu'on vit en Californie maintenant. C'est l'Etat charbon, plus du tout l'Etat ensoleillé", a lancé au San Francisco Chronicle un habitant de Santa Rosa, Patrick Ryan, s'apprêtant à fuir sa propriété devant l'avancée des flammes.