Calvin, Américain de 34 ans, a quitté sa communauté: "J'ai grandi dans une secte et j'ai 44 frères et sœurs" (vidéo)

Calvin a 44 frères et sœurs et cinq parents. Cet homme de 34 ans a grandi au sein du FLDS, une église mormone fondamentaliste et, dans cette religion, la famille pratiquait la polygamie.



"Dans ma famille, j'avais mon père, ma mère biologique et trois autres mères", confie-t-il à Truly.



Ayant grandi dans l'Utah, Calvin a apprécié d'avoir une famille nombreuse, mais il a commencé à s'éloigner de la religion et de la communauté dans sa vingtaine et, il y a quatre ans, il a pris la décision de partir. Il vit désormais à New York.



"Pour la première fois de ma vie, j'avais pris du recul en sortant de ma communauté. Partir était la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie", avoue-t-il. "Je ne savais pas si je devais retourner vers ma famille et ma religion, car c'est tout ce que j'avais connu durant 29 ans", précise Calvin, convaincu d'avoir fait le bon choix.